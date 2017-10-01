العروبة ينتفض أمام مسافي.. والحمرية يكسب مصفوت

رأس الخيمة (الاتحاد)

فاز العروبة على مضيفه مسافي 5-1، وحقق الحمرية فوزاً مهما على حساب مصفوت بثلاثية نطيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة لفرق «الهواة»، وذلك في إطار المجموعة الأولى.

كان اللقاء الأول عبارة عن مواجهة مثيرة شهدت أفضلية كبيرة للاعبي العروبة أمام مسافي في شوطي المباراة بفضل الرغبة الكبيرة لحصد النقاط الثلاث وتعويض الخسارة الأولى التي تعرض لها الفريق أمام الفجيرة بثلاثية نظيفة.

وتألق اللاعب الأردني أحمد سمير مع العروبة بشكل لافت، ونجح في وضع بصمته في شباك مسافي بهدفين في الدقيقتين 14 و42، في حين أحرز الكاميروني هنري نتساما ثنائية في الدقيقتين 62 و70، بينما كان اللاعب حسن يوسف صاحب هدف السبق في المباراة بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية. وبالنتيجة وضع فريق العروبة أول ثلاث نقاط في رصيده على لائحة الترتيب في المسابقة، في حين بقي مسافي العائد إلى المشاركة في دوري الأولى من دون رصيد بعد جولتين من المسابقة إثر خسارته الأولى من مصفوت 1-2.

وغاب المهاجم السنغالي يالي جوني عن صفوف فريق مسافي بسبب عقوبة الإيقاف والمرتبطة بوجوده مع دبا الحصن فريقه السابق، حيث يتوقع عودته إلى صفوف الفريق في الجولة الثالثة أمام الذيد. وبدوره نجح الحمرية في تعويض خسارته الافتتاحية في المسابقة أمام الذيد، وذلك على حساب فريق مصفوت بثلاثية نظيفة بعد مواجهة شهدت الكثير من الفرص المهدرة من لاعبي الفريقين على مدار الشوطين مع أفضلية كبيرة للاعبي الحمرية، حيث تألق اللاعب البرازيلي ماركوس سيلوا، الذي نجح في إحراز هدفين في الدقيقتين 73 و81 بلمسة ممتازة أمام مرمى الحارس ناصر مسعود عميد اللاعبين المواطنين في دوري الدرجة الأولى، في حين نجح البديل سالم خلفان في رد التحية للمدرب جمال علي بعد نحو 13 دقيقة من دخوله بدلاً من زميله علي يعقوب، ليحصل الفريق على أول ثلاث نقاط في المسابقة، بينما تجمد رصيد مصفوت عند ثلاث نقاط. ولم يقدم لاعبو مصفوت المستوى الفني المتوقع أمام الحمرية رغم البداية القوية في الجولة الأولى أمام مسافي والفوز 2-1.