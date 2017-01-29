20 شركة يابانية تعرض منتجاتها في «آراب هليث»

دبي (الاتحاد)

تشارك 20 شركة يابانية تعمل في مجالات الصحة ومنتجات الرعاية الطبية في فعاليات معرض «آراب هيلث» الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري ويستمر حتى 2 فبراير 2017 لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا اليابانية في هذا القطاع الحيوي.

وقال مسامي أندو، الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المشاركة الواسعة لشركات القطاع الصحي اليابانية في معرض الصحة العربية 2017 تأتي ضمن العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، واهتمام البلدين الصديقين بتبادل الخبرات.

وأضاف «أندو» أن الشركات التي تشارك في دورة المعرض القادمة ستقدم أحدث التقنيات في مجالات عملها، وستقوم بعرض مجموعة من الابتكارات المرتبطة بمنتجات صحية فريدة تنافس اليابان فيها العالم منذ سنين طويلة.

وأوضح أن عدداً من الشركات اليابانية الشهيرة التي يزيد عمرها عن 100 عام ستكون ضمن العارضين، إلى جانب عدد من الشركات الحديثة التي أعلنت مؤخراً عن ابتكارات جديدة في صناعة المنتجات الصحية في مختلف المجالات.

ويتوقع أن يشهد جناح الشركات اليابانية المشاركة في معرض الصحة العربية 2017 إقبالاً من المستثمرين العرب الذين يرغبون بالاستفادة من التقدم العلمي الذي تشتهر فيه اليابان في مجالات صناعة الآلات، والأجهزة الطبية، والمستحضرات، والعقارات، وتكنولوجيا اللياقة الصحية.

وبحسب مسامي أندو فإن اليابان تنظر إلى المشاركة في المعارض المتميزة التي تستضيفها دولة الإمارات بأهمية بالغة، كونها تعتبر بوابة لإطلاق الابتكارات الحديثة في المنطقة، فيما تحرص اليابان على أن تقدم ما من شأنه أن يكون قيمة مضافة لهذه المعارض الدولية.

وساعدت الجهود التي تقوم بها الحكومة اليابانية من تطوير صناعة نشر التكنولوجيا الصحية التي تعتبر هذا المجال ضمن استراتيجية النمو الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء الداعم لنمو الشركات الصحية اليابانية وتطورها اقتصاديا.

ويتوقع أن يشهد جناح الشركات اليابانية المشاركة في معرض الصحة العربية 2017 إقبالاً من قبل المستثمرين العرب الذين يرغبون بالاستفادة من التقدم العلمي الذي تشتهر فيه اليابان في مجالات صناعة الآلات، والأجهزة الطبية، والمستحضرات، والعقارات، وتكنولوجيا اللياقة الصحية.