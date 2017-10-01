إسبانيا تغلق نصف مراكز اقتراع الانفصال في كاتالونيا

برشلونة (أ ف ب)

أعلن ممثل الحكومة الإسبانية في كاتالونيا انريك ميو السبت أن الشرطة ختمت بالشمع الأحمر أكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها 2300 في كاتالونيا، حيث تريد السلطات الانفصالية تنظيم استفتاء محظور اليوم الأحد. وقال ميو للصحافة الأجنبية في مقر الشرطة «من أصل 2315 مركز تصويت ختم 1300 بالشمع الأحمر».

وأضاف أن 163 من هذه المراكز يحتلها ناشطون يحق لهم مغادرتها، لكن لا أحد يستطيع دخولها.

واحتل الانفصاليون الكاتالونيون عشرات المدارس التي تم اختيارها مراكز تصويت بهدف منع الشرطة من إغلاقها.

ويثير الاستفتاء خلافات في الإقليم الغني الواقع بشمال شرق إسبانيا، إذ يضع المسؤولين الكاتالونيين في مواجهة الحكومة المركزية في واحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها إسبانيا منذ تفعيل الديمقراطية بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975. كما يثير انقسامات بين الكاتالونيين أنفسهم، وإن كانت غالبية كبيرة منهم ترغب في تسوية المسألة في تصويت قانوني.