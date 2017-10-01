تيلرسون يؤكد وجود «قنوات اتصال» مع كوريا الشمالية

بكين (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس من بكين، أن الولايات المتحدة فتحت «قنوات اتصال» مع كوريا الشمالية لتحديد مدى استعداد نظامها لإجراء حوار حول التخلي عن برنامجه للأسلحة النووية. وصرّح تيلرسون للصحفيين «نحن نختبر، فابقوا مترقبين». وأضاف «نحن نسأل.. لدينا خطوط اتصال مع بيونج يانج. لسنا في وضع ظلامي ولا في تعتيم، لدينا قناتان أو ثلاث قنوات مفتوحة مع بيونج يانج».

وقال «بإمكاننا التحدث معهم، ونحن نفعل ذلك». وجاءت تصريحات تيلرسون إثر محادثات أجراها في بكين مع مسؤولين صينيين، في مقدمتهم الرئيس شي جينبينج لبحث الجهود لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والتحضير لزيارة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

من جهته، قال الرئيس الصيني، خلال استقباله الوزير الأميركي في أجواء ودية: «أنا واثق بأن زيارة ترامب ستكون خاصة ورائعة وناجحة».

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها ترامب للصين بعدما كان هاجمها العام الفائت خلال حملته الانتخابية، متهماً إياها خصوصاً بـ «سرقة» ملايين الوظائف في الولايات المتحدة.