العراق: زيارة العبادي لباريس لا علاقة لها بأزمة كردستان

بغداد (وكالات)

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن تكون زيارة رئيس الحكومة العراقية المرتقبة لباريس متعلقة بأزمة الاستفتاء على الانفصال في إقليم كردستان العراق. وذكر المكتب في بيان أن الدعوة لزيارة فرنسا قدمت من وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين أثناء زيارتهما لبغداد في 26 أغسطس الماضي، ولا علاقة لها بأزمة الاستفتاء غير الدستوري في كردستان. وأضاف أن «الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية والتركيز على جهود محاربة الإرهاب في المنطقة بعد النجاحات العراقية الهائلة في هذا المجال». ولفت المكتب إلى أن مكالمة العبادي الأخيرة مع الرئيس الفرنسي لم تتطرق إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي أو عدم التصعيد من قبل بغداد كما يروج البعض بل على العكس تماما فقد تمت إدانة إصرار القيادة الكردية على إجراء الاستفتاء وتعريض المنطقة لعدم الاستقرار.

وكانت وسائل إعلام نقلت أن العبادي سيزور باريس في الخامس من أكتوبر الجاري، لإجراء مباحثات بخصوص أزمة الاستفتاء الكردي على الاستقلال.