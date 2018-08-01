الأمطار تعرقل إيصال المساعدات إلى مناطق بجنوب السودان

كاتدالوك (جنوب السودان) (رويترز)

قال مسؤول إقليمي ببرنامج الأغذية العالمي، إنه اضطر لتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الغذائية في أنحاء جنوب السودان بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في تعذر الوصول إلى 70 بالمئة من المناطق.

وبجانب وعورة التضاريس، يتعين على منظمات الإغاثة التعامل مع كونها مستهدفة من قبل الجماعات المسلحة في جنوب السودان. وواجه كل من المتمردين والقوات الحكومية اتهامات باستهداف عمال الإغاثة ومنع الوصول إلى المساعدات والسطو على المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم.وقُتل عشرات آلاف الأشخاص في حرب اندلعت في الأساس بين قوات موالية للرئيس سيلفا كير ومتمردين يقودهم رياك مشار نائبه السابق. وانتشر العنف في أنحاء البلاد واتخذ طابعا عرقيا.وذكر البرنامج أنه في بداية هذا العام كانت التوقعات تشير إلى أن 7.1 مليون شخص سيواجهون نقصا حادا في الغذاء في الفترة من مايو وحتى يوليو. وقال أدهم أفندي رئيس عمليات النقل والإمداد والتموين بالبرنامج في جنوب السودان لرويترز خلال جولة بولاية جونقلي قرب الحدود مع إثيوبيا «نحن في منتصف موسم الأمطار ويتعذر الوصول إلى نحو 70 بالمئة من مناطق البلاد، ونتيجة لذلك ينبغي أن نعتمد في الأساس على طرق مبتكرة لنقل الشحنات». وأضاف «كما ترون اليوم في كاتدالوك، ينبغي علينا توفير الطعام لنحو خمسة آلاف فرد، ونحتاج لنقل تسعة أطنان، وهي تساوي حمولة ثلاث طائرات تقريبا، وعلينا أن ننقلها بحلول الثلاثاء (امس)». وتقع كاتدالوك في منطقة تسيطر عليها الحكومة.