تونس تطيح تكفيرياً كان يخطط لعمل إرهابي

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، القبض على تكفيري مصنف بالخطير، قادم من سوريا وعمل مع تنظيم «داعش» الإرهابي، وكان يخطط للقيام بعمل إرهابي في البلاد.

وأكدت «الداخلية» في بيان، أمس، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، نفذت عملية استباقية مهمة، تمكنت من خلالها من القبض على عنصر تكفيري مصنّف بالخطير، في جهة حي التحرير بالعاصمة، تونس، كان بصدد التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي كبير جداً. وأضاف البيان، أن العنصر التكفيري، أوهم المحققين، خلال التحري معه في البداية، مؤكداً أنه كان في سوريا من أجل غايات إنسانية، وبعد مزيد من التحري معه، أعطت النيابة العمومية الإذن للوحدة المذكورة لتنفيذ مداهمة لمنزله، حيث تم التأكد من أنه كان بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي، خصوصاً بعد العثور على مواد أولية متعلقة بتنفيذ الأعمال الإرهابية.

وأوضحت الداخلية، أن العنصر (24 عاماً) اعترف فيما بعد بأنه سافر إلى سوريا وعمل مع تنظيم «داعش» الإرهابي هناك، وقد تم إيداعه السجن لتنفيذ الإجراءات اللازمة في شأنه.