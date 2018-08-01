362% خسائر نصف سنوية لبنك قطر الأول

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت البيانات نصف السنوية لبنك قطر الأول عن ارتفاع صافي خسارته بنسبة 362% خلال النصف الأول من العام الجاري. وبحسب إفصاح البنك لبورصة قطر، بلغ صافي خسارة البنك حتى نهاية يونيو الماضي 353.8 مليون ريال (97 مليون دولار).

يأتي ذلك مع استمرار تأثر القطاع المصرفي في قطر، من تبعات المقاطعة العربية والخليجية للدوحة، التي تسببت بتخارج ودائع وضعف التسهيلات الائتمانية.

وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

كان صافي خسائر البنك، بلغ خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 76.6 مليون ريال (21 مليون دولار). وتكشف هذه النتائج عن الأسباب وراء تخارج البنك من شركتين تركيتين خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال «بنك قطر الأول»، في وقت سابق إنه قام بتنفيذ صفقتي تخارج من شركتي «إنجلش هوم» وميمويال الصحية بتركيا، لصالح مساهم الأغلبية ويدعى «تورجوت أيدين وعائلته».

وتبلغ حصة البنك القطري المتأثر بتبعات مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، في شركة انجلش هوم، نحو 40%، بينما بلغت حصته في ميموريال الصحية، نحو 20%.

بيان البنك أشار إلى أن خسارة السهم الواحد بلغت (1.77 ريال قطري) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 0.38 ريال قطري في الفترة المقابلة من 2017.