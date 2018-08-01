قطر قدمت «العرض الأغبى» لتنظيم كأس العـالم.. ومنحها البطولة «قرار أحمق»

دينا محمود (لندن)

بعد أيام قليلة من افتضاح الدور الذي لعبه في الحملة المسمومة التي شنها النظام القطري قبل أكثر من ثماني سنوات لسرقة حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، أقر البروفيسور الأميركي دينيس كوتس أن العرض الذي قدمته الدوحة لاستضافة هذه البطولة كان حافلاً بالثغرات والمشكلات، وندد بشدة بنتيجة التصويت الذي جرى بين أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي «الفيفا»، وأفضى بشكل مثير للجدل إلى إسناد مهمة إقامة الحدث الكروي الأبرز عالمياً على الإطلاق، إلى دولة مثل قطر.

وفي مقابلة مع قناة «آي تي في» التلفزيونية البريطانية، سعى كوتس للنأي بنفسه عن المؤامرة القطرية التي كشفت صحيفة «صنداي تايمز» النقاب عنها قبل أربعة أيام. وقالت الصحيفة إنها كانت تستهدف تقويض فرص عرضيْ الولايات المتحدة وأستراليا للفوز، باعتبار أنهما كانتا أبرز الدول المنافسة للدويلة المعزولة على نيل حق تنظيم البطولة الكروية. وشملت المؤامرة نشر تقارير زائفة وتدبير احتجاجات وهمية لتشويه ملفيْ الدولتين، بمشاركة خبراء علاقات عامة وعملاء سابقين لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي آيه».

ولعب البروفيسور الأميركي الذي يعمل في جامعة ميريلاند، دوراً محورياً في هذا المخطط عبر إعداده تقريراً مُؤلفاً من 23 صفحة؛ زعم فيه أنه لا فوائد اقتصادية ستعود على الولايات المتحدة من وراء تنظيمها المونديال المقرر بعد أربع سنوات من الآن، وهو التقرير الذي تقاضى، من خلال وسطاء، تسعة آلاف دولار أميركي لكتابته.

ولكن في سياق محاولته تبرئة نفسه من التورط في تلك الحملة التي تنتهك بشكل سافر قواعد «الفيفا» المُنظمة للمنافسة بين الدول الراغبة في تنظيم كأس العالم، قال كوتس لقناة «آي تي في» إنه كان «ساذجاً» ولم يكن على علم بأن النظام القطري متورط في هذا الأمر، زاعماً أنه لم يكتشف هذه الحقيقة «سوى الأسبوع الماضي، من صحفي اتصل بي ليقول إن قطر دفعت أموالاً للشركة التي وظفتني».