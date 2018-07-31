مجلس الوزراء السعودي يندد بهجوم حوثي على ناقلة النفط

الرياض (وكالات)

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والذي باء بالفشل، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي. وشدد خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نيوم بمنطقة تبوك على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية، لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام، وعد هذا الأمر امتداداً لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين عامة وذوي الشهداء خاصة، وتقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.