«الاقتصاد»: إطلاق المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية العام الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة أن عام 2017 سيشهد إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع للمشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية خلال العام الجاري، وذلك في إطار مبادرات الحملة الوطنية للتوعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان صادر أمس «يقوم المشروع على تدشين حملة إعلامية واتصالية واسعة النطاق لتعزيز الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين وحديثي العهد بالأسواق المالية وتنمية الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين بالأسواق كافة».

وأضاف «يأتي المشروع الوطني للتوعية في ضوء الدور المنوط بالهيئة في توعية المستثمرين، بالأخذ في الاعتبار أن التخطيط من أجل اتخاذ قرار استثماري سليم يستلزم بالضرورة الحصول على معلومات مالية ملائمة تسهم في ترشيد هذا القرار وتحقيقه الهدف المطلوب».

وأوضح الوزير أن المشروع يتوجه إلى المستثمرين في الأسواق المالية عموماً وبخاصة صغار المستثمرين وحديثي العهد منهم بالأسواق المالية، فضلاً عن المهتمين بالأسواق المالية، والعاملين بصناعة الخدمات المالية (كالوسطاء والمحللين الماليين)، ومسؤولي الإفصاح بالشركات المدرجة، وأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وطلبة المدارس والجامعات.