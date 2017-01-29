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استجابة للتقارير البحثية بضرورة توعية وتثقيف المستثمرين

«الاقتصاد»: إطلاق المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية العام الجاري
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة أن عام 2017 سيشهد إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع للمشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية خلال العام الجاري، وذلك في إطار مبادرات الحملة الوطنية للتوعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان صادر أمس «يقوم المشروع على تدشين حملة إعلامية واتصالية واسعة النطاق لتعزيز الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين وحديثي العهد بالأسواق المالية وتنمية الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين بالأسواق كافة».

وأضاف «يأتي المشروع الوطني للتوعية في ضوء الدور المنوط بالهيئة في توعية المستثمرين، بالأخذ في الاعتبار أن التخطيط من أجل اتخاذ قرار استثماري سليم يستلزم بالضرورة الحصول على معلومات مالية ملائمة تسهم في ترشيد هذا القرار وتحقيقه الهدف المطلوب».

وأوضح الوزير أن المشروع يتوجه إلى المستثمرين في الأسواق المالية عموماً وبخاصة صغار المستثمرين وحديثي العهد منهم بالأسواق المالية، فضلاً عن المهتمين بالأسواق المالية، والعاملين بصناعة الخدمات المالية (كالوسطاء والمحللين الماليين)، ومسؤولي الإفصاح بالشركات المدرجة، وأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وطلبة المدارس والجامعات.

ونوه المنصوري بأن المشروع الوطني للتوعية يأتي استجابة لما كشفت عنه التقارير البحثية والمتابعة الدقيقة من أن توعية وتثقيف المستثمر باتت أمراً ضرورياً، لا سيما في ظلّ استمرار تطور وتحديث الأسواق المالية وتعدد المنتجات الماليّة التي صارت أكثر تعقيداً، فضلاً عن التغيرات في التركيبة السكانية والتطورات الاجتماعية المختلفة على صعيد دولة الإمارات والتي أظهرت دخول شرائح جديدة من المستثمرين في السوق وارتفاع نسبة المستثمرات والشباب بين المتداولين. ... المزيد
     
 

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