كارلا تغني في لبنان بحضور زوجها ساركوزي

بيت الدين (لبنان)(أ ف ب)

قدّمت المغنية كارلا بروني أمسية غنائية في مهرجانات بيت الدين اللبنانية أمس الأول ضمن جولتها العالمية «فرانش تاتش»، بحضور زوجها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

وحضر الحفلة جمهور من 1800 شخص وفي الصفوف الأمامية، جلس الرئيس ساركوزي متوسطاً رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان. وأدت بروني، الإيطالية الأصل، أغاني لها من ألبوماتها الخمسة الصادرة حتى الآن، منها «جاريف آ توا» (أصل إليك)، و«لو غارسون تريست» (الفتى الحزين) التي كتبتها عن ساركوزي، و«كلكان ما دي» (أحدهم قال لي) وعزفتها على الغيتار وهي أول أغنية لها أطلقتها العام 2002.

وغنّت أيضا لفرقة «أبا» السويدية وفرقة «ديبيش مود» ولريتا هيوارث وسواهم.

واعتلت بروني المسرح من بين الجمهور، وارتدت عارضة الأزياء السابقة ملابس جلدية سوداء، مرصعة بأحجار لماعة.