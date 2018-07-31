العين المتضرر الأكبر بـ 12 لاعباً وشباب الأهلي 9 لاعبين

علي الزعابي (أبوظبي)

تواصل أندية دوري الخليج العربي معسكراتها الخارجية الأوروبية الدورية استعداداً للموسم الجديد، وترتيب الأوراق للمنافسات المحلية المختلفة من أجل المنافسة على الألقاب.

وتعتبر المعسكرات الخارجية عادة نقطة الانطلاق للأندية، خصوصاً في ظل التغييرات التي تطرأ على الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب والمواطنين بهدف دعم الخطوط، وضخ دماء جديدة في صفوف الفريق، وتتيح المعسكرات الخارجية الفرصة للاعبين للتواجد معاً، وتحقيق الانسجام داخل الملعب وخارجه، وخوض المباريات الاستعدادية، وتعرف المديرين الفنيين على قدرات اللاعبين على المستويين الفردي والجماعي.

ولهذا سارعت بعض الأندية للانتهاء من ملف التعاقد مع اللاعبين مبكراً حتى قبل فتح باب الانتقالات، حتى تغادر إلى المعسكر الخارجي مكتملة الصفوف من أجل ضمان أكبر قدر من التجانس بين اللاعبين.. وقام ناديا العين والوحدة بتقديم موعد معسكرهما الخارجي بسبب الارتباط بمباراة سوبر الخليج العربي الذي سيقام في مصر يوم 25 من الشهر الجاري، بالإضافة للارتباطات المختلفة، مثل مشاركة العين في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وفي ظل انشغال الأندية بالمعسكرات الخارجية قبل أقل من شهر من انطلاق المنافسات المحلية، فإن اتحاد الكرة أيضاً ينظم معسكراً للمنتخب الأول، وآخر للمنتخب الأولمبي، حيث إن المنتخب الأول يستعد للمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها الدولة يناير المقبل، حيث ينتظم لاعبو المنتخب الأول في المعسكر الخارجي بالنمسا خلال الفترة ما بين 31 يوليو حتى 19 أغسطس، حيث يخوض المنتخب 5 مباريات ودية. كما أن المنتخب الأولمبي يشارك في بطولة الأسياد خلال الفترة من 14 أغسطس إلى 2 سبتمبر بدأ معسكره في ماليزيا، ما أدى لغياب عدد كبير من اللاعبين عن الأندية من أجل المشاركة في معسكرات المنتخبين الأول والأولمبي، وهو ما تسبب في مشكلة تكررت عدة مرات من قبل خاصة في بداية الموسم، بسبب تضارب روزنامة البطولات المختلفة سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية .

ويعتبر نادي العين الأكثر تضرراً من غياب لاعبيه عن المنتخبات بـ 12 لاعباً 10 منهم انضموا إلى المنتخب الأول، و4 للمنتخب الأولمبي، يأتي بعده نادي شباب أهلي دبي بـ 9 لاعبين، 7 منهم بالمنتخب الأول، و2 بالمنتخب الأولمبي، ونادي الوحدة بـ 6 لاعبين، لاعب بالمنتخب الأول وخمسة لاعبين بالأولمبي، وانضم من الجزيرة نفس العدد، منهم لاعبان إلى المنتخب الأول، و4 لاعبين إلى المنتخب الأولمبي، وانضم 5 لاعبين من الشارقة، بواقع لاعب واحد إلى المنتخب الأول، وأربعة لاعبين إلى المنتخب الأولمبي، وقدم الوصل 3 لاعبين، منهم اثنان إلى المنتخب والأول، ولاعب وحيد إلى الأولمبي، ونفس العدد من النصر بثلاثة لاعبين في المنتخب الأول فقط، وقدم الفجيرة لاعبين إلى المنتخب الأولمبي، ولاعب وحيد من الظفرة مع المنتخب الأولمبي أيضاً، يذكر بأن لاعبي المنتخب الأول سيعودون قبل 10 أيام من انطلاق بطولة الدوري، ليخوضوا جولة واحدة قبل العودة مرة أخرى لمعسكر المنتخب يوم 1 سبتمبر حتى 12 من الشهر نفسه لخوض مباراتين.