مارسيل كايزر يضع النصر السعودي تحت المجهر

أمين الدوبلي(أبوظبي)

بدأ الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة متابعة النصر السعودي للتعرف إلى عناصر قوته وضعفه، وطريقة لعبه، وأهم مفاتيح لعبه قبل المواجهة التي تجمع الطرفين يوم 13 أغسطس الجاري على استاد محمد بن زايد في بطولة كأس الأندية العربية الأبطال.

وأكد حسين سهيل مدير الفريق، أن مارسيل أصبح يعرف النصر جيداً، لأنه يعرف الدوري السعودي بشكل عام أيضاً، وأنه اختار المباريات الودية مع فرق تلعب بنفس أسلوب النصر، مشيرا إلى أن الفوائد كبيرة من المعسكر الهولندي الحالي، على المستويين البدني والفني، وأن كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كما لا توجد أي إصابات، في نفس الوقت يتزايد معدلات استيعاب اللاعبين أسلوب لعب المدرب وتصوراته، موضحاً أن الفريق أصبح حالياً له أسلوبه المعروف في اللعب. من ناحية أخرى، أكد سهيل أن الفريق قضى يوماً جميلاً أمس، حيث إستقبل مدربه السابق الهولندي تين كات في المعسكر، وأن اللاعبين جميعاً التفوا حوله لأنهم يعتبرونه بمثابة الوالد، كما أن مسؤولي الجهازين الإداري والفني احتفوا به، وحرصوا على الترحيب به، وأن الأجواء كانت مثالية.

على جانب آخر، وصلت حيثيات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى الإدارة التنفيذية بالنادي، وهي الخاصة بقرار تغريم الجزيرة 25 ألف فرنك سويسري ومنحه مهلة شهرين للتعامل مع قضيته المتعلقة باللاعب فيرناندينهو، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإغلاق هذا الملف مع الحفاظ على حقوق النادي، والتأكيد للفيفا بأن الجزيرة يحسن التعامل مع اللاعبين الأجانب، ومن أكثر الأندية التزاماً بالقوانين والتشريعات في التعاقدات والصفقات.