25 دولة تخوض تحدي الجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تسحب غداً قرعة منافسات بطولة الجو جيتسو التي تشارك فيها 25 دولة، وغادر أمس وفد اتحاد الإمارات الذي يضم كلا من طارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة مدير جولات أبوظبي جراند سلام، ورودريجو فاليرو سكرتير اللجنة الفنية بالاتحادين الإماراتي والآسيوي، إلى العاصمة الأندونيسية جاكرتا لحضور القرعة المنافسات.

ويشارك في الإشراف على مراسم القرعة كل من الدكتور جعفر المظفر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وخواكيم ثومفارت مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الآسيوي، ومسؤولين من اللجنة المنظمة المحلية، ومن المنتظر أن تشارك في نزالات الجو جيتسو 25 دولة، وتعد إقامة البطولة انتصارا كبيرا يحسب للإمارات التي تترأس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ونجحت بجهودها الماراثونية على مدار 4 سنوات منذ تولي عبد المنعم الهاشمي رئاسة الاتحاد الآسيوي في ضم اللعبة إلى منافسات الآسياد.