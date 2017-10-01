«كلمات لتمكين الأطفال» تدعم مكتبات السويد بـ 2000 كتاب عربي

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، أن توفير الكتب للأطفال العرب المقيمين خارج أوطانهم بلغتهم الأم، يعزز الهوية الوطنية في نفوسهم، ويضمن لهم التواصل الوجداني مع بلدانهم الأصلية، ويتيح لهم في الوقت نفسه تعريف نظرائهم الأطفال في الدول الأجنبية بثراء الحضارة العربية، وجمال لغتها، واكتشاف الروابط الإنسانية المشتركة التي تجمع بين شعوب العالم على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم.

جاء ذلك خلال إهداء مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال 2000 كتاب باللغة العربية، إلى الأطفال بالسويد من أصول عربيّة بالتعاون مع المكتبة الدولية في استوكهولم والتي ستمثل واجهة لتوفير هذه الكتب للأطفال، من خلال توزيعها على خمس وعشرين مكتبة عامة منتشرة في جميع أنحاء السويد.

وتسهم الكتب المهداة في تلبية احتياجات أبناء المواطنين السويديين من أصول عربية، والمهاجرين واللاجئين العرب الجدد في السويد، التي يقدر عدد أفراد الجالية العربية فيها بأكثر من نصف مليون شخص.

وزارت الشيخة بدور القاسمي مكتبة غوتنبرغ، واطلعت على أقسام المكتبة والإصدارات التي تقدمها لزوارها، واستمعت من القائمين على المكتبة لشرح عن آليات اختيار الكتب والفعاليات التي تنظمها لتشجيع الأفراد على القراءة.