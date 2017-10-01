سالم بن حم: المعرض يعكس نمو الاهتمام بالثقافة وصناعة الكتب في العين

عمر الحلاوي (العين)

أشاد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة إمسام بالأمم المتحدة، عضو المجلس الوطني، بالنمو الذي يشهده معرض العين للكتاب الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ويقام حالياً، في مدينة العين، والازدياد الذي تشهده الدورة التاسعة في عدد دور النشر المشاركة في المعرض.

وأكد ابن حم أن معرض العين للكتاب صار حدثاً مهماً يترقبه أبناء المدينة ومثقفوها كل عام، لما يتضمنه من أنشطة ومشاركات قوية من دور النشر المحلية والمؤسسات الثقافية المختلفة، مشيراً إلى أن المعرض أخذ مكانته التي يستحقها بين المعارض الدورية بالدولة، مشيداً بالتطور المستمر للمعرض عاماً بعد عام.

جاء ذلك في أعقاب الجولة التي قام بها صباح أمس في المعرض، حيث أعرب عن سعادته بما يضمه المعرض من أنشطة وبرامج، ولقاءات ثقافية بين المثقفين والكتاب والشعراء الإماراتيين، ومن جهة أخرى العمل على إبراز الوجه الثقافي للمدينة وتوثيق العلاقة بين القارئ والكاتب بالإضافة إلى ما ينتج عن ذلك من تلاق فكري مهم، بما يسهم في تعزيز الانتماء والولاء الوطني.

وتجول نائب الأمين العام لمنظمة إمسام بالأمم المتحدة، في أرجاء المعرض بمركز العين للمؤتمرات ، واطلع على إصدارات الكتب المنوعة التي يعرضها أكثر من 90 عارضاً محلياً وإقليمياً، بزيادة 17% عن الدورة السابقة على مساحة 3302 بزيادة 20%، الأمر الذي يعكس نمو الاهتمام بالثقافة وصناعة الكتب في منطقة العين بشكل كبير على مدار الأعوام السابقة، من خلال هذا المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة العين، والذي يسهم في تحفيز عادات القراءة لدى جميع شرائح المجتمع من خلال ما يقدمه من مجموعة غنيّة ومتنوعة من الكتب والأنشطة والفعاليات التي تتوجه لجميع أفراد الأسرة الواحدة.