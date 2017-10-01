عصام أبو القاسم (كلباء)

تواصلت مساء أمس الأول فعاليات الدورة السادسة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، على مسرح المركز الثقافي في المدينة، وعلى صعيد العروض الفنية، عرضت مسرحيتان: «أغنية طائر التم» و«فلامنكو».

لحن الأخرس

تشارك «أغنية طائر التم» ضمن الأعمال المنافسة في الجوائز، كتب نصها الروسي أنطوان تشيخوف تحت عنوان «أغنية البجعة»، ولكن مخرج ومعد العرض الجديد أحمد عبد الله راشد وزميله عبد الله الخديم، نقلا العمل إلى «العربية» وأجريا بعض التغييرات على بنيته النصية بحيث يغدو أكثر اقتصاداً وكثافةً، رغم قصره في الأساس، كما اختارا هذا العنوان الجديد الذي يتداخل مع الفكرة التي مفادها أن طائر التم لا يجيد الغناء.

ويحكي العمل قصة ممثل مسرحي تقدم به العمر، وقد تملكته حالة شعورية هي مزيج من اليأس والاستياء والعزلة، فهو يشعر بأن المجتمع لا يقدر فنه ولا يحترمه وينظر إليه كشخص ضئيل القيمة، وقد انتحى في مخزن قصي للأغراض المسرحية وراح يتداعى حزيناً وكئيباً، وفيما هو على هذه الحال يدخل عليه «الملقن»، ويتوسع الحوار بينهما فيحكي الممثل تجربته مع الخشبة والنصوص والجمهور على مدار سنين عمره كما لو أنها ما عادت له أو كشيء ما عاد يخصه.