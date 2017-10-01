تعيين عضوين في مجلس إدارة «أوبر» يجدد التوتر

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

عين الرئيس السابق لشركة «اوبر» ترافيس كالانيك الذي استبعد في يونيو الماضي بسبب فضائح عدة، عضوين جديدين في مجلس الإدارة، كما لا يزال يحق له، في إجراء من شأنه أن يجدد التوتر داخل المجموعة.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس «تعيين اورسولا برنز وجون ثاين في مجلس الإدارة يشكل مفاجأة لاوبر ومجلس إدارتها. ونحن نعمل على وضع إدارة عالية المستوى لضمان أن نبني شركة يفتخر بها كل موظف ومساهم». ولا يزال رئيس مجلس إدارة أوبر السابق عضوا في هذا المجلس، ويحتفظ بحق تعيين عضوين فيه إضافة إلى نفسه.

وقال كالانيك، في بيان مكتوب أوردته وسائل الإعلام «يسعدني أن أعلن أن اورسولا برنز وجون ثاين وافقا على الانضمام إلى مجلس إدارة أوبر». وكانت برنز حتى فترة قصيرة ترأس شركة «زيروكس»، في حين أن ثاين كان رئيسا لمجلس إدارة «ميريل لينش» في فترة من الفترات، وأدار أيضا بورصة نيويورك. وقال كالانيك الذي يدخل بهذه الخطوة حليفين له إلى المجلس «لا شك أن المجلس سيستفيد من خبراتهما ونصائحهما الثمينة ونظرتهما المستقلة في وقت تستعد فيه اوبر لدخول البورصة».

واستهدف كالانيك بقراره هذا مستثمرا كبيرا في المجموعة هو «بنشمارك كابيتال» الذي يعترض على حق رئيس مجلس الإدارة السابق في تعيين أعضاء، معتبرا أنه يريد المحافظة على سيطرته على مجموعة سيارات الأجرة هذه.

ويبدي كالانيك بذلك أنه غير مستعد للمغادرة، في حين بدا أن التوترات بدأت تهدأ نهاية أغسطس الماضي، مع تعيين رئيس مجلس إدارة جديد هو دارا خسروشاهي. وأعلن الأخير أن التحضيرات جارية لدخول البورصة بعد 18 أو 36 شهرا.