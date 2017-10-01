  • الأحد 11 محرم 1439هـ - 01 أكتوبر 2017م

التجزئة العكسية للسهم وصانع السوق أبرز التوصيات

منتدى استراتيجي يوصي بتنشيط بورصة عمان
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تاريخ النشر: الأحد 01 أكتوبر 2017

عمان (بترا)

أجمع مشاركون في حوار نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة البدء بتنفيذ أغلب التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى بعنوان «بورصة عمان: الطريق إلى الأمام»، وتنفيذ بقية التوصيات عندما تحين الفرص المناسبة لذلك، لتنشيط بورصة عمان واستعادة دورها كوعاء ادخاري استثماري.

وتمثلت التوصيات في تخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر، والتجزئة العكسية للسهم، وإدخال خدمات صانع السوق لبورصة عمان، وتفعيل البيع على المكشوف، إلى جانب تفعيل السوق الثانوية لأذونات وسندات الخزينة.

وقال مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى، الدكتور غسان أومت، أثناء عرضه للجوانب التي ركزت عليها الدراسة ونتائجها، إن الدراسة أظهرت أن تكلفة السيولة، التي تمثل تكلفة شراء وبيع السهم في أي لحظة، مرتفعة في بورصة عمان، إذ بلغت 2.6% في عام 2016 مقارنة مع 2.2% في عام 2002، منوهاً بأن هذه النسبة تعد مرتفعة لدى مقارنتها مع أسواق مختلفة، حيث أشار إلى أن النسب العالمية لتكلفة السيولة منخفضة جداً إذ تبلغ 0.18% في بورصة نيويورك، و2.2% في الصين و0.33% معدل تكلفة السيولة في البوصات الأوروبية.

وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات المهندسة هالة زواتي، إن أداء السوق كان ضعيفاً في السنوات العشرة الماضية، وتمثل ذلك في التقلب الشديد لمؤشر الأسعار مع الانخفاض المستمر فيه منذ عام 2008، وتراجع حجم التداول في السوق بشكل مستمر، وانخفاض القيمة السوقية لأكثر من 100 شركة في عام 2016 لأقل من دينار.

وأشارت زواتي إلى انخفاض القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63.2% في عام 2016 مقارنة مع أعلى مستوى وصلته في آخر 10 سنوات إلى حوالي 300% من الناتج، مشيرة إلى انخفاض حجم التداول إلى 13.4% من القيمة السوقية للأسهم المكتتبة «معدل الدوران» في عام 2016 مقارنة مع 80% في عام 2008. ... المزيد
     
 

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