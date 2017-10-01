منتدى استراتيجي يوصي بتنشيط بورصة عمان

عمان (بترا)

أجمع مشاركون في حوار نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة البدء بتنفيذ أغلب التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى بعنوان «بورصة عمان: الطريق إلى الأمام»، وتنفيذ بقية التوصيات عندما تحين الفرص المناسبة لذلك، لتنشيط بورصة عمان واستعادة دورها كوعاء ادخاري استثماري.

وتمثلت التوصيات في تخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر، والتجزئة العكسية للسهم، وإدخال خدمات صانع السوق لبورصة عمان، وتفعيل البيع على المكشوف، إلى جانب تفعيل السوق الثانوية لأذونات وسندات الخزينة.

وقال مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى، الدكتور غسان أومت، أثناء عرضه للجوانب التي ركزت عليها الدراسة ونتائجها، إن الدراسة أظهرت أن تكلفة السيولة، التي تمثل تكلفة شراء وبيع السهم في أي لحظة، مرتفعة في بورصة عمان، إذ بلغت 2.6% في عام 2016 مقارنة مع 2.2% في عام 2002، منوهاً بأن هذه النسبة تعد مرتفعة لدى مقارنتها مع أسواق مختلفة، حيث أشار إلى أن النسب العالمية لتكلفة السيولة منخفضة جداً إذ تبلغ 0.18% في بورصة نيويورك، و2.2% في الصين و0.33% معدل تكلفة السيولة في البوصات الأوروبية.

وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات المهندسة هالة زواتي، إن أداء السوق كان ضعيفاً في السنوات العشرة الماضية، وتمثل ذلك في التقلب الشديد لمؤشر الأسعار مع الانخفاض المستمر فيه منذ عام 2008، وتراجع حجم التداول في السوق بشكل مستمر، وانخفاض القيمة السوقية لأكثر من 100 شركة في عام 2016 لأقل من دينار.