«الملكية الفكرية» تشارك في «الصيني الثاني للجودة»

دبي (الاتحاد)

شارك وفد من جمعية الإمارات للملكية الفكرية في المؤتمر الصيني الثاني للجودة والابتكار مؤخراً، وعلى هامش المؤتمر، اطلع الوفد في شنغهاي على آليات وإجراءات العمل في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية، وإدارة الملكية الفكرية ولجنة العلوم والتكنولوجيا، ومركز هواوي للبحوث والتنمية.

واطلع الوفد في اليوم الأول من المؤتمر على آليات وإجراءات العمل في مكتب شنغهاي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، الذي قام بتسجيل 364000 براءة اختراع محلية وأجنبية خلال الفترة من 2008 إلى 2016. وقدم هونغسيانغ وانغ، الشريك الإداري في المكتب، للوفد نبذة عرضاً عن كيفية وآلية عمل المكتب، الذي أشار إلى أنه عدد البراءات المسجلة في الصين وصل إلى 3 ملايين براءة اخترع، وأنه ستتم زيادتها من خلال زيادة عدد الموظفين العاملين في المكتب، وأوضح أن المكتب يجري امتحانات لوكلاء براءات الاختراع سنوياً، لا تتجاوز نسبة القبول فيها 20%.

واستعرض هونغسيانغ وانغ، مهام المكتب التي تتضمن تقديم خدمات التدريب لأعضاء المكتب، وإدارة مكاتب محاماة في الصين، وإعداد خطط وإدارة هذه المكاتب، وتنظيم ندوات سنوية للأعضاء، مشيراً إلى أن مكتب شنغهاي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يبدي اهتماماً كبيراً بالبحوث والدراسات، وحصل على العديد من الجوائز من الحكومة، ويصنف في فئة الخمس نجوم في تسجيل براءات حقوق الملكية الفكرية.من جانبه، قال اللواء عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن المؤتمرات الدولية التي تعقدها الجمعية في الإمارات والخارج بالتعاون مع الإنتربول الدولي، واستعرض الامتيازات التي تقدمها الجمعية من خلال الدراسات والاستشارات القانونية إلى سلطات إنفاذ القانون في الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة 23 فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم بحسب المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.