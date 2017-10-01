«فوكس ‬سوفت ‬نت» تطلق نظاماً يتوافق مع «القيمة ‬المضافة»

دبي (الاتحاد)

تسلط شركة «‬فوكس ‬سوفت ‬نت»‬، الضوء ‬على «‬فوكس ‬8»‬، ‬وهو ‬نظام ‬تخطيط ‬موارد ‬المؤسسات ‬الرائد ‬الذي ‬تمت ‬ترقيته ‬بإمكانية ‬تعدد ‬اللغات، ‬والتوافق ‬مع ‬استعداد ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي ‬لضريبة ‬القيمة ‬المضافة، ‬في ‬فعاليات ‬أسبوع ‬جيتكس ‬للتقنية ‬2017، ‬الذي ‬سيعقد ‬في ‬مركز ‬دبي ‬الدولي ‬للمؤتمرات ‬في ‬الفترة ‬من ‬8 ‬إلى ‬12 ‬أكتوبر ‬2017. ‬وستقوم ‬الشركة ‬أيضا ‬بعرض ‬حلولها ‬الرئيسة ‬وتطبيقات ‬الجوال ‬وحلول ‬برمجيات ‬الأعمال ‬القائمة ‬على ‬السحابة ‬ضمن ‬فعاليات ‬الحدث ‬الأول ‬لتقنيات ‬المعلومات ‬والاتصالات ‬في ‬المنطقة.

وعلى الصعيد التشغيلي، من المقرر أن يصبح التوافق مع نظام ضريبة القيمة المضافة شرطا إلزاميا للامتثال بحلول نهاية عام 2017. ومن خلال توفير تعددية اللغات والتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في فوكس 8 وهي حلول الجيل المقبل من نظام تخطيط موارد المؤسسات، يتوقع أن تلقي شركة سوفت فوكس نت اهتماما كبيرا واستفسارات من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2017.

وقال علي حيدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس سوفت نت، «نستخدم خبرتنا لمساعدة عملائنا في دول مجلس التعاون للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة».