«تنمية الصناعة» يبحث تعزيز الصناعات المعدنية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمقر الدائرة ورشة عمل خاصة بمجال الصناعات المعدنية ضمن برنامج «حوارات الصناعة» الذي يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي والتواصل الفاعل مع الصناعيين على مستوى الإمارة.
وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، في كلمة افتتح بها الورشة التي شارك فيها نحو 25 شخصا من ممثلي الصناعات المعدنية في أبوظبي، أن محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي حددت ضمن أهدافها الاستراتيجية التركيز على القطاعات غير النفطية كمرتكز رئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يعد قطاع الصناعة من أهمها.
وأشار إلى أن برنامج حوارات الصناعة يأتي في إطار دور مكتب تنمية الصناعة في رسم الخطط الاستراتيجية للمجالات الصناعية من خلال تفعيل دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص بما يسهم في تطوير الصناعات وتعزيز تنافسيتها والإسهام بشكل فاعل في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأوضح أن نسبة النمو في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 3.6% خلال العام 2016 فيما بلغ نسبة معدل النمو التراكمي للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 4.8% خلال الفترة من 2013 حتى 2016.
وأضاف البلوشي، أن من أهم الأهداف التي حددها مكتب تنمية الصناعة ضمن أهدافه الاستراتيجية لمستقبل القطاع الصناعي في أبوظبي زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وزيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية وتوفير وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي من خلال تطوير تقديم حوافز تخدم القطاعات الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية وإيجاد ترابطات اقتصادية بين المشاريع الصناعية. وذكر أن الخطط الاستراتيجية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في أبوظبي تركز على عدد من المجالات الصناعية الرئيسة، وتعد الصناعات المعدنية من ضمنها بحيث تكون مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حالياً في الإمارة كالحديد والصلب والالمنيوم والبتروكيماويات. ... المزيد