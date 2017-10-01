«تنمية الصناعة» يبحث تعزيز الصناعات المعدنية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمقر الدائرة ورشة عمل خاصة بمجال الصناعات المعدنية ضمن برنامج «حوارات الصناعة» الذي يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي والتواصل الفاعل مع الصناعيين على مستوى الإمارة.

وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، في كلمة افتتح بها الورشة التي شارك فيها نحو 25 شخصا من ممثلي الصناعات المعدنية في أبوظبي، أن محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي حددت ضمن أهدافها الاستراتيجية التركيز على القطاعات غير النفطية كمرتكز رئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يعد قطاع الصناعة من أهمها.

وأشار إلى أن برنامج حوارات الصناعة يأتي في إطار دور مكتب تنمية الصناعة في رسم الخطط الاستراتيجية للمجالات الصناعية من خلال تفعيل دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص بما يسهم في تطوير الصناعات وتعزيز تنافسيتها والإسهام بشكل فاعل في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح أن نسبة النمو في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 3.6% خلال العام 2016 فيما بلغ نسبة معدل النمو التراكمي للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 4.8% خلال الفترة من 2013 حتى 2016.