«أبوظبي للنقل والتحكم» تفوز بجائزة آسيا للطاقة 2017

أبوظبي (الاتحاد)

فازت شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بجائزة أفضل شركة كهرباء في الإمارات لعام 2017، للسنة الثانية على التوالي، أقيم حفل الجائزة في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور عدد كبير من رؤساء الشركات الآسيوية والمديرين التنفيذيين والخبراء.

وشهدت الجائزة في دورتها الـ13 منافسة شديدة بين عدد كبير من الشركات بإشراف لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من الخبراء العالميين في مجال الطاقة، وتعدّ هذه الجائزة من أهم الجوائز الآسيوية في مجال الكهرباء، ويأتي فوز «ترانسكو» تقديراً لجهودها التطويرية ومبادراتها للتميز، حيث نال مشروع التشغيل الاقتصادي إشادة كبيرة وتقدير اللجنة المنظمة للجائزة باعتباره نموذجاً للتميز والتحسين.

وتسلم جائزة الشركة بالنيابة عن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الدكتور سالم جريب الحارثي، مدير دائرة المشاريع في شركة ترانسكو، بحضور المهندس زين العابدين الجفري والمهندس احتشام الدين افتخار، مشيراً إلى أن هذه الجائزة الرفيعة تعدّ تتويجاً لحرص شركة ترانسكو على رفع مكانة الإمارات والإسهام في تعزيز مجالات التميز بقطاعي الماء والكهرباء، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الشركة لبلوغ أعلى درجات التميز التشغيلي والتشغيل الاقتصادي.