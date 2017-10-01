علي الهنوري (عجمان)

أكدت جميلة كاجور، مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بغرفة التجارة والصناعة في عجمان، أن مؤسسات الإمارة مستعدة للمشاركة والتعاون مع «إكسبو 2020 دبي».

جاء ذلك خلال منصة التفاعل «بزنس كونيكت» التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة 120 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الندوة، بفندق عجمان سراي، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء بغرفة عجمان، ونجيب العلي المدير التنفيذي، مكتب «إكسبو 2020» وممثلين للدوائر الحكومية بعجمان وممثلي شركات الأطعمة والمشروبات.

وقالت كاجور، «إن الجلسة تعد قناة تواصل مباشرة وتفاعلية بين العلامات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، خاصة أنه من المتوقع تقديم نحو 85 ألف وجبة كل ساعة خلال وقت الذروة في منطقة مساحتها 30 ألف متر مربع مخصصة لمنافذ بيع الأطعمة والمشروبات في (إكسبو 2020 دبي)».

وأضافت «أهمية الجلسة أنها تطرح الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستماع إلى آراء ممثليها وأسئلتهم والاستفادة من اقتراحاتهم».

وأكد نجيب العلي المدير التنفيذي، مكتب «إكسبو 2020 دبي»، على أهمية الجلسة، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» خصصت نحو 20% من التعاقدات للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، مطالباً الشركات بسرعة التسجيل.