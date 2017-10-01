«رواد القصر» في ضيافة «شراع»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وبالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مسابقة رواد القصر، التي تقدم لرواد الأعمال الفرصة لعرض أفكار مشروعاتهم التجارية والتكنولوجية أمام جمهور عالمي من الشخصيات المؤثرة، وذلك للوصول بتلك الأفكار للمستويات التالية. وأسس مسابقة «رواد القصر» من قبل الأمير آندرو دوق مدينة يورك الإنجليزية لتمكين الشباب وإقامة فعاليات لبناء الجسور بينهم وبين رجال الأعمال المستثمرين بمختلف مناطق العالم، واستطاعت الفعالية في أقل من 3 أعوام تمكين وتأهيل أكثر من 350 شاباً وفتاة من رواد الأعمال والانطلاق بأعمالهم لمستويات عالمية.

وجرت مسابقة رواد القصر على مرحلتين، حيث أقيمت المرحلة الأولى وهي تحت عنوان «نحو أبوظبي» يوم 10 سبتمبر في جامعة خليفة، كما أقيمت المرحلة الثانية في 14 سبتمبر تحت عنوان «نحو الشارقة»، بمركز شراع، على أن يكون الحفل النهائي في 4 أكتوبر الجاري بقصر الإمارات.

يذكر أنه تم ترشيح 4 مشروعات للقائمة القصيرة ضمن المرحلة الثانية التي أقيمت في مركز شراع بعد أن تقدم لها أكثر من 20 فكرة مشروع، وضمت القائمة كلاً من مشروع «توصيل»، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يقدم حلول توصيل للمطاعم، و«باقة» وهي منصة إلكترونية تجمع بائعي الزهور، و«دورنز» وهو عبارة عن برمجيات ومعدات تساعد في عمل زيارة آلية للمناطق البعيدة، و«بريل آي» وهي تقنية تقوم بتحويل أي نص ليقرأ بلغة برايل.

وعبرت نجلاء المدفع مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» عن سعادتها بهذا التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأضافت: «يسعدنا التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لإقامة مسابقة رواد القصر المعروفة لأول مرة محلياً، فهي قفزة كبيرة لرواد الأعمال الراغبين في الوصول لمنصات عالمية للترويج لمشروعاتهم، وقالت: «نعمل بجد في مركز شراع للدخول في شراكات متنوعة للنهوض ببيئة ريادة الأعمال في الدولة وتذليل الصعاب أمام الشباب، وفي ذات الوقت ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة بمجال ريادة الأعمال».

يكمن الهدف الأساسي من جولات مسابقة رواد القصر في أبوظبي والشارقة لتوعية الشباب المواطنين من رواد الأعمال بكيفية المشاركة في المسابقة وأهميتها وربطهم بالمعنيين للحصول على التدريب المطلوب، ومن ثم تعزيز أعمالهم، كما يقام مخيم تدريبي لتمكين من يقع عليهم الاختيار من الشباب رواد الأعمال للمشاركة بالفعالية النهائية التي تقام بأبوظبي.