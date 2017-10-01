«أبوظبي للاستدامة» تناقش الإدارة الفعالة للطاقة

أبوظبي (وام)

نظمت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بالتعاون مع معهد الطاقة في المملكة المتحدة جلسة بعنوان «ترشيد استهلاك الطاقة»، ركزت على الإدارة الفعالة للطاقة، وتنفيذ خطوات فاعلة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات.

وتعد الجلسة واحدة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة، وهي شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبدعم من هيئة البيئة -أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف تسليط الضوء على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ألقى المتحدثون في الجلسة الضوء على أهم التطورات والتوجهات في مجال الإدارة الفعالة للطاقة.

شارك في الجلسة، أعضاء مجموعة أبوظبي للاستدامة وخبراء من مختلف القطاعات المعنية بالاستدامة بإمارة أبوظبي بالتعاون مع معهد الطاقة في المملكة المتحدة، وهو معهد معتمد عالمياً كإحدى الجهات المهنية الرائدة في مجال إدارة الطاقة، بحضور أكثر من 130 خبيراً ومديراً من المديرين البارزين والمختصين من مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي.

ووفرت الجلسة التفاعلية للمشاركين إرشادات عملية نحو إدارة الطاقة بشكل فعال داخل مؤسساتهم، لمساعدتهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية وانبعاثات الكربون والامتثال للمعايير الدولية وتحقيق الأهداف البيئية. واستضافت المجموعة في جلسة الحوار أربعة من المتخصصين والخبراء في مجال إدارة الطاقة للتعرف على سبل تغيير أنماط الاستهلاك فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، وتحدث بها حميد عبد الله كنجي اختصاصي اقتصاد بيئي بقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة بهيئة البيئة - أبوظبي، وكريس بورجيس مهندس معتمد ومدرب رئيسي في معهد الطاقة، وطاهر حكيم مهندس معتمد ورئيس فخري وشرفي لمعهد الطاقة في الشرق الأوسط، إضافة إلى ويل سادلر رئيس العمليات الدولية في معهد الطاقة كمدير للجلسة.

وقالت هدى الحوقاني مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة، إن الجلسة ركزت على المفاهيم الأساسية لكفاءة الطاقة، حيث تم مناقشة وضع سياسة لترشيد استهلاك الطاقة وكيفية استخدام وتطبيق المعايير الدولية لكفاءة استخدامها وكيفية إشراك وتوعية الموظفين حول ترشيد استهلاك الطاقة وتحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة، فضلاً عن كيفية إجراء تدقيق حسابي لاستهلاك الطاقة.

وأكدت الحوقاني، على أهمية اعتماد المؤسسات في جميع القطاعات سياسات وخطط لإدارة استهلاكها للطاقة، وبالتالي ضمان خفض انبعاثاتها الكربونية لدعم الجهود المحلية والعالمية.

من جانبه، قال ويل سادلر رئيس العمليات الدولية في معهد الطاقة، إن برنامج إدارة الطاقة الذي ستطلقه مجموعة أبوظبي للاستدامة يساهم بالتعريف بمفاهيم كفاءة الطاقة الرئيسية وتقديم إرشادات عملية من أجل إدارة الطاقة بشكل فعال، مما يساعد على توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية وانبعاثات الكربون.