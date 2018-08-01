2.1 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» في 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي إيرادات «ماجد الفطيم» بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 17.8 مليار درهم، فيما ارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4 في المئة إلى 2.1 مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول للشركة نحو 60.7 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدين حوالي 11.1 مليار درهم. وجاء النمو في إيرادات شركة «ماجد الفطيم» بشكل كبير نتيجة جهودها في تنويع وتوسعة نطاق عملياتها، ومع تركيزها على تحقيق التميز التشغيلي على امتداد الشركات ووحدات الأعمال التابعة لها كافة.

وتواصل الشركة استثماراتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تجربة عملائها وإدارة البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى تدعيم خدماتها ومنتجاتها من خلال تجربة متعددة القنوات على امتداد أعمالها ووجهاتها المختلفة، مع الاستثمار بشكل كبير في تنمية الثروات البشرية لديها.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعكس النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، النمو المتواصل للشركة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الأسواق. تحظى ماجد الفطيم بوضعية راسخة نتيجة التزامنا الجهوري بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، وذلك عبر استثماراتنا الاستراتيجية في بناء القدرات القيادية لثرواتنا البشرية والبعد الرقمي لأعمالنا كافة».