10.4 مليون درهم أرباح «أملاك»

دبي (الاتحاد)

حققت شركة أملاك للتمويل 10.4 مليون درهم أرباحاً صافية للمستثمرين في النصف الأول من عام 2018 بزيادة مقدارها%2 ،مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت تسجيل أرباح بلغت 10.2 مليون درهم إماراتي. وبلغ صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من هذا العام 11.2 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات شركة أملاك بنسبة 10٪ لتصل إلى 203 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2018، مقارنة مع 184 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى إنجاز تطوير البنية التحتية ومبيعات قطع الأراضي في مشروع ند الحمر.

وشهدت إيرادات الأعمال التمويل العقاري انخفاضاً بنسبة 11٪ لتصل إلى 85 مليون درهم في النصف الأول من العام 2018، مقارنة مع 96 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت العائدات الإيجارية تحسنًا بنسبة 7٪ خلال النصف الأول من عام 2018 لتصل إلى 32 مليون درهم، مقارنة مع 30 مليون درهم في النصف الأول من عام 2017.