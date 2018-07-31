فنادق أبوظبي تستقبل 339 ألف نزيل في يونيو

بسام عبد السميع (أبوظبي)
استقبل 162 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعاً في إمارة أبوظبي، خلال يونيو الماضي 339.6 ألف نزيل، بزيادة 19 ألف نزيل مقارنة بشهر يونيو 2017، بنمو 6%، بحسب تقرير لدائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي كشفت عنه في إحاطة إعلامية بأبوظبي أمس.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة نحو 2.45 مليون نزيل فندقي، بنمو 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
|
وامتدت توجهات النمو إلى الأسواق السياحية الرئيسة، وفي مقدمتها الهند التي ازداد عدد النزلاء من مواطنيها بنسبة 3.7% خلال شهر يونيو ليتجاوز 29.9 ألف نزيل، وبنسبة 19% خلال النصف الأول من 2018. كما ارتفع عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 14.5% خلال شهر يونيو، و12.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.
|