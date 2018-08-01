«اقتصادية عجمان» تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات التراخيص

عجمان (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، اتفاقية تعهيد خدمات الدائرة مع كل من مركز معاملات لخدمات رجال الأعمال والمعلومات التجارية ومركز الهاجس لخدمات رجال الأعمال، لتقديم بعض خدمات التراخيص والتصاريح الاقتصادية من خلال رابط إلكتروني بين الدائرة وكل من مركزي الخدمات «معاملات» و«الهاجس».

وقال عبدالله بن ناصر النعيمي، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة في الدائرة، إن الاتفاقيتين تعكسان حرص دائرة التنمية الاقتصادية على توثيق التعاون مع القطاع الخاص، بهدف العمل على تبسيط الإجراءات للمتعاملين، وتقديم الخدمة كاملة تحت سقف واحد، حيث ارتأت الدائرة إشراك القطاع الخاص في توفير عدد من خدمات التراخيص والتصاريح الاقتصادية إلكترونياً بمراكزه المنتشرة لضمان خدمة متميزة للمتعاملين، وتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة حتى أصبح عدد مراكز القطاع الخاص التي تقدم الخدمة إلى أربعة مراكز.

وأضاف النعيمي أن الدائرة تلتزم في إطار الاتفاقية بتمكين كل من «مركز معاملات لخدمات رجال الأعمال والمعلومات التجارية» و«مركز الهاجس لخدمات رجال الأعمال» من الدخول على الأنظمة الإلكترونية التابعة لها، لتقديم بعض خدمات التراخيص والتصاريح الاقتصادية، وذلك عبر مراكز خدمتها وبموجب إجراءات الأنظمة الإلكترونية، فضلاً عن تحصيل الرسوم وتسلم الوثائق والمتطلبات اللازمة دون الإخلال بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتفق عليها.