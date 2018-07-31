ثقة الصناديق تعود للأسهم الإماراتية وتفاؤل بالكويت

دبي (رويترز)

أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز نُشرت نتائجه أمس، أن ثقة مديري الصناديق في أسواق الأسهم الإماراتية تعود بعد أن تضررت جراء التصفية المزمعة لشركة أبراج للاستثمار، في حين تظل الصناديق متفائلة بقوة تجاه الكويت.

وقال 46 بالمئة من مديري الصناديق إنهم يتوقعون في الوقت الحالي زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة القادمة وتوقع ثمانية بالمئة فقط خفضها، وفقاً للاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق في المنطقة وأُجري على مدى الأسبوع الأخير.

وذلك تحول كبير مقارنة مع الاستطلاع السابق في يونيو، حين توقع 15 بالمئة من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للإمارات وتوقعت نسبة مماثلة خفضها وهي نتيجة انطوت على تراجع عن استطلاع مايو.

وينقسم مديرو الصناديق بشأن أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط، مع توقع 23 بالمئة منهم زيادة مخصصاتهم لها واعتزام 15 بالمئة منهم خفضها.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لأبوظبي الأول للأوراق المالية، إن الاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة الأميركية يفرض مخاطر كبيرة على المستثمرين في سندات الشرق الأوسط.

وقال «عوائد السندات المصنفة عند A والسندات السيادية ستتعرض لضغوط بيع هائلة مما سيدفع أسعارها إلى الانخفاض حتى لما دون مستوى أسعار الفائدة الحالية».

وأضاف «المستثمرون في المنطقة الذين اقترضوا أموالا لشراء تلك السندات...

عبر بنوك المنطقة لزيادة أرباحهم سيعانون من ضغوط بيع سلبية على تلك السندات مستقبلا، في الوقت الذي سترتفع فيه تكلفة الاقتراض لشراء تلك السندات بالمقارنة مع العوائد التي تدرها.