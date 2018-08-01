«ناسداك دبي» تطلق عقوداً مستقبلية على 12 شركة سعودية الشهر المقبل

دبي(الاتحاد)

أعلنت ناسداك دبي أمس، عن أسماء 12 شركة سعودية ستطلق عقوداً مستقبلية على أسهمها في سبتمبر 2018. وبحسب بيان صحفي أمس، تعتبر هذه الشركات نخبةً من كبرى الشركات في منطقة الشرق الأوسط، والتي يتركز نشاطها في قطاعات متعددة تشمل العقارات والبتروكيماويات والخدمات المصرفية والنقل. ويبلغ مجموع القيمة السوقية لهذه الشركات 859 مليار ريال سعودي (229 مليار دولار أميركي)، وهو ما يمثل 43% من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية (تداول)، الذي يعد أحد أكبر أسواق للأوراق المالية في المنطقة.

وتشمل هذه الشركات الـ 12: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وشركة المراعي، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة اتحاد اتصالات، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة التعدين العربية السعودية، وشركة الإسمنت السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، ومجموعة الطيار للسفر.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «يسرنا أن نقدم للمستثمرين منتجات جديدة توفر مدخلاً فريداً لأسواق المال في المنطقة والتي تدعم قدرتهم على القيام بدور نشط وفعال، حيث يعكس إطلاق هذه المنتجات زيادة فرص التكامل والترابط بين الأسواق المالية في دول المنطقة».

وستتيح عقود ناسداك دبي المستقبلية للمستثمرين تحقيق الأرباح، سواء في ظل ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها، مما سيحفز في زيادة اهتمام المستثمرين بأسواق رأس المال السعودية.

وسيتم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة في ناسداك دبي بالريال السعودي (SAR)، وهي العملة الأساسية للأسهم السعودية.

وأطلقت ناسداك دبي في سبتمبر من عام 2016 تداول العقود المستقبلية على أسهم سبع شركات مدرجة في الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ ذالك الحين، ارتفع هذا العدد إلى 17 شركة في فبراير 2018، كما أضافت البورصة عقوداً مستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي (DFMGI) وكذلك مؤشر (ADI) لسوق أبوظبي للأوراق المالية.