%15 ارتفاع مبيعات الذهب في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات الذهب في أسواق ومتاجر الذهب بأبوظبي بنسبة 15% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بحسب تجار وباعة في السوق، الذين أرجعوا السبب إلى تراجع أسعار المعدن الأصفر عالمياً، مع ارتفاع الدولار.

وذكر هؤلاء أن قرار إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، ساهم في دعم صناعة وتجارة الذهب والألماس في الدولة وعزز مكانتها، إضافة إلى سهولة التعاملات في السوق المحلي، ما انعكس بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء بالسوق.

وسجلت أسعار الذهب في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي انخفاضاً ملحوظاً، مقارنة بنفس الفترة من الشهر الماضي، فسجل عيار 24 جراماً نحو 144 درهماً، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 جراماً نحو132 درهماً، وسعر الذهب عيار 21 جراماً نحو 126 درهماً، وسعر الذهب عيار 18 جراماً نحو 108 دراهم، بينما بلغ سعر الذهب في شهر يونيو، 152 درهماً لعيار 24 جراماً، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 جراماً نحو139.67 درهماً، وسعر سعر الذهب عيار 21 جراماً نحو133 درهماً، وسعر الذهب عيار 18 جراماً نحو 114 درهماً.

وتراجعت أسعار الذهب خلال الشهرين الماضيين بنسبة تزيد على 13%، متراجعاً من مستويات 1370 دولاراً للأونصة ليصل أمس إلى 1217 دولاراً للأوقية.