أسترالي نادم لانضمامه إلى «داعش»



تاريخ النشر: السبت 30 سبتمبر 2017 سيدني (د ب أ) أعرب مقاتل سابق من «داعش» عن ندمه لانضمامه إلى التنظيم الإرهابي، وعن أسفه للمشكلات التي سببها. وذلك أثناء محاكمته في تركيا. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن نيل براكاش، من ملبورن، مثُل ليل الخميس أمام محكمة كليس الجنائية في تركيا، عبر وصلة فيديو من سجن في غازي عنتاب، ليواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب. ويحاكم براكاش في تركيا، حيث اعتقل بعد عبوره الحدود من سورية في أكتوبر الماضي. وطلبت أستراليا من تركيا تسليمه إليها، حيث إنه مطلوب باعتباره «هدفاً ذا قيمة عالية»، لارتباطه بأنشطة إرهابية.وقال براكاش، الذي ظهر في مواد دعائية عدة تحث على تنفيذ هجمات إرهابية، للمحكمة: «إن كل ما كان يرغب فيه هو «اتباع الإسلام الحقيقي»، وكان يعتقد أن تنظيم داعش سوف يعلمه ذلك».وأضاف: «كل ما عملوني إياه كان خاطئا وأنا نادم على كل شيء». وأضاف ان داعش حاول قتله بعد علمه بتغير أفكاره.