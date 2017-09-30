إرهاب «بوكو حرام» يحرم 3 ملايين طفل نيجيري من التعليم

أبوجا (د ب أ)
قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس بأن هناك ثلاثة ملايين طفل لا يذهبون إلى المدارس في شمال شرق نيجيريا، لأن المنشآت التعليمية أغلقت بسبب تمرد جماعة بوكو حرام الإرهابية ، وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن المتطرفين، الذين يشنون هجمات في المنطقة منذ عام 2009، قتلوا حوالي 2300 مدرس وتسببوا في نزوح حوالي 20 ألفاً آخرين. وقالت اليونيسيف، في بيان إن الظروف اضطرت إلى إغلاق حوالي 60 بالمئة من إجمالي المدارس في ولاية بورنو، التي تعد مركز التمرد.
ولحق الدمار بما يقرب من 1400 مدرسة بسبب العنف في حين يتعذر إعادة فتح المدارس الأخرى لأن المناطق التي تقع فيها غير آمنة.
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