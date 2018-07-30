الاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً بينهم 4 صحفيين



تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018 القدس المحتلة(الاتحاد) اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الاثنين، 19 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم 4 صحفيين. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين من بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 4 صحفيين من مدينة رام الله، وهم: مدير فضائية القدس في الضفة علاء الريماوي، ومراسلها محمد سامي علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحفي قتيبة حمدان، بعد مداهمة منازلهم، ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت تلك القوات 8 مواطنين. ووزعت منشورات تحذر المواطنين المشاركة بأي أعمال مقاومة ضد الجيش الإسرائيلي في محيط جامعة الخليل، وشارع السلام، وأجرت تدريبات في حي جبل أبو رمان قرب جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل.