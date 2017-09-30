مسؤول بالكونجرس: ننتظر رد قطر على علاقتها بإيران وتمويلها للإرهاب

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال إليوت أنجل، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأميركي، إنهم ينتظرون رداً واضحاً من الحكومة القطرية بشأن علاقتها مع إيران، وتمويلها منظمات إرهابية.

وأكد، في تصريح خاص لـ«بوابة العين الإخبارية»، متابعته لجهود الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والإجراءات التي اتخذتها تجاه الدوحة، لمجابهة تمويلها للجماعات المتطرفة بما يضر باستقرار دول شقيقة في المنطقة. وتابع إليوت: «نحن نتابع ملف المقاطعة العربية لقطر، ونتمنى أن يتوقف تمويل الإرهاب».

واستنكرت لجنة العلاقات الخارجية استخدام قطر لعمالة من كوريا الشمالية، وعدّته تهديداً للقاعدة العسكرية الأميركية الموجودة في الدوحة.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس قد وافقت، أمس الأول الخميس، على مشروع قرار يزيد من العقوبات على حزب الله اللبناني، ويبعث بتحذيرات شديدة اللهجة للدوحة.