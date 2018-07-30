الأمن السوداني يحرر رهائن مصريين في ليبيا

الخرطوم، القاهرة (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية السودانية، أمس الاثنين، تحرير خمسة رهائن مصريين تم احتجازهم في الأراضي الليبية. ووفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية (شبه الرسمية)، فإن القوات الأمنية السودانية نجحت في الساعات الأولى من صباح أمس في تحرير قوة عسكرية مصرية تم اختطافها على أيدي مجموعة ليبية مسلحة عند الحدود المشتركة بين السودان ومصر وليبيا.

وقال مصدر أمني سوداني، إن القوة المصرية المكونة من ضابط وأربعة جنود تم تحريرها بوساطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني في عملية خاصة جرت بإشراف مباشر من المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله. وبحسب المصدر، فإن الجنود المصريين المحررين سيصلون إلى مطار الخرطوم في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وفي القاهرة، قال الناطق الرسمي باسم الجيش المصري في بيان مقتضب: «‏تتقدم القوات المسلحة المصرية بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن في معاونة القوات المسلحة المصرية في عودة الدورية المفقودة».

من ناحية أخرى، تفقد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، قوات الجيش المتمركزة في شمال سيناء لتنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي خلال مراحل العملية الشاملة «سيناء 2018». وطبقاً للناطق العسكري الرسمي، بدأ الوزير زيارته بتفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة في النقاط والارتكازات الأمنية، كما شارك وزير الدفاع، أبطال القوات المسلحة المصرية في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية، حيث أشاد بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتع بها مقاتلو شمال سيناء. وتفقد القائد العام للجيش المصري، مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة، كما التقى قوات تأمين شمال سيناء حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة. ونقل وزير الدفاع المصري، تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، واعتزازه والشعب المصري بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكداً، أن القيادة العامة للجيش المصري تولي اهتماماً كبيراً بالفرد المقاتل وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات التي تمكنه من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليه تحت مختلف الظروف.