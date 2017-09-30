39 طفلاً تونسياً بالسجون الليبية

تونس (الاتحاد)

أفادت الكاتبة العامة لجمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، منى الجندوبي بأن 39 طفلاً تونسياً تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً يقبعون داخل السجون الليبية. وأوضحت الجندوبي في تصريح إذاعي أمس، أن الجمعية كانت راسلت رئاسة الحكومة ووزارات الخارجية والمرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية، بخصوص وضعية هؤلاء الأطفال العالقين بالسجون الليبية، كما عرضت الملف على أنظار لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، التي تنقلت بدورها إلى ليبيا في محاولة لبذل المساعي مع الحكومة الليبية قصد استرجاع الأطفال التونسيين.

وأكدت الجندوبي في ذات السياق أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول هذا الملف مع الحكومة الليبية، كما لم يتم التطرق إليه من جديد منذ أكتوبر 2016. ودعت إلى ضرورة العمل على التسريع باسترجاع الأطفال العالقين رفقة أمهاتهم إن أمكن ذلك باعتبارهم ضحايا الإرهاب وفق رؤيتها، مشيرة إلى أن البعض منهم يفتقدون للسند العائلي في الوقت الحالي، بعد أن فقدوا جميع أفراد عائلاتهم خلال عمليات إرهابية.