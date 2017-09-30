حفتر: الأسلحة لهزيمة الإرهاب والسياسة لحل الخلافات

روما (وكالات)

طلب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر من أوروبا مروحيات وطائرات من دون طيار لمراقبة حدود ليبيا الجنوبية والتصدي للهجرة غير الشرعية. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة كوريري دي لا سيرا الإيطالية أمس الجمعة بعد استقباله في روما وباريس هذا الأسبوع: «قدمت خطة انطلاقاً من مبدأ أن ليبيا ليست نقطة الوصول، بل هي معبر للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا».

وأضاف: «تنص الخطة على ضرورة التفاوض مع الدول المجاورة لليبيا من حيث ينطلق المهاجرون. أما مراقبة الحدود الجنوبية فإن قواتي يمكنها توفير العنصر البشري لكن يتعين عليكم أنتم الأوروبيين إرسال مساعدة: طائرات من دون طيار ومروحيات ومناظير ليلية وعربات».

وفي الوقت الذي تفرض فيه الأمم المتحدة حظراً على شحن أي سلاح باتجاه ليبيا، فإن حفتر يرى أن «كل الدول الأوروبية المعنية التي يهمها وقف الهجرة، عليها إلغاء هذا الحظر.

وأكد حفتر أن وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي «وافقت على برنامج لتدريب جنودنا في إيطاليا». ونفى علمه بوجود ترتيبات لعقد اجتماع في موسكو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مؤكداً أنه يتطلع إلى لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لمناقشة خريطة الطريق، التي أعلنها في نيويورك.

وحول دعوة الحكومة الإيطالية لـ«اختيار المسار السياسي إذا كان ينوي تقديم نفسه لقيادة ليبيا»، قال حفتر: «بالنسبة لمسألة استخدام القوة، نحن لسنا بحاجة إلى المشورة (..) من الواضح أننا نفضل طرق السياسة، لكن عندما لا تنجح هناك حاجة إلى حلول أخرى». وأضاف حفتر: «إننا نهزم الإرهاب الآن في ليبيا، ليس بالوسائل الدبلوماسية بل بالأسلحة. فنحن من يقرر كيفية الدفاع عن بلدنا وشعبه. وإلى اللحظة لم نستخدم القوة لحل الأزمة السياسية الداخلية». وبشأن الترتيبات التي تتخذها موسكو لعقد لقاء بين حفتر والسراج، قال القائد العام للجيش إنها «المرة الأولى» التي يسمع فيها عن هذا اللقاء. وكانت مصادر روسية، قالت الأربعاء، إن موسكو تقوم بالإعداد للقاء قريب سيجمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.