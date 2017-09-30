تبرعات جديدة للأونروا بـ «49» مليون دولار

القدس المحتلة (وام)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» أمس: «إن الدبلوماسيين والمانحين عبروا عن دعمهم القوي للأونروا ولمهام ولايتها، وذلك في الاجتماع الوزاري الذي عقد في نيويورك مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم فيه التبرع بـ«49» مليون دولار». وأشارت «الاونروا» في بيان لها صدر في القدس المحتلة إلى أن الاجتماع الذي عقد تحت عنوان «منح الأمل للاجئي فلسطين»، استضافه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، وشاركه في الاستضافة كل من وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، فيما قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسالة مرئية مهمة تم عرضها على المشاركين. ويأتي اجتماع المنظمة بعد ستة أشهر من المشاورات غير المسبوقة للدول الأعضاء، ومن صدور التقرير العام الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول وضع الأونروا على أرضية مالية مستدامة وقابلة للتوقع.