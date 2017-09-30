موسكو تبحث استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

موسكو (د ب ا)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، إن الجانب المصري قام بعمل كبير في رفع معايير السلامة في موانئه الجوية، وخصوصاً في القاهرة. وقال سيرومولوتوف، إن الجهات الروسية المختصة تنظر الآن في مسألة استئناف الرحلات الجوية مع مصر، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك أمس .

ورداً على سؤال حول تقييم العمل الذي أنجز في مصر من أجل منع وقوع مآس مثل حادثة وقوع الطائرة الروسية على سيناء عام 2015، أشار إلى أن موسكو «تدرك جيداً مدى أهمية مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بالنسبة لمصر، وكذلك السياح الروس»، وأضاف سيرومولوتوف:«في الوقت نفسه، تبقى الأولوية الرئيسة بالنسبة لنا مهمة ضمان أمن المواطنين الروس ومنع تكرار حدوث الكارثة».