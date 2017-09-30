مقتل 17 جندياً صومالياً بهجوم انتحاري تبنته «الشباب»

مقديشو (وكالات)

أعلنت حركة الشباب الإرهابية في الصومال، أمس، أنها هاجمت قاعدة عسكرية خارج العاصمة «مقديشو»، مما أسفر عن مقتل 17 جندياً، فيما أكد عدد من السكان الهجوم. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم الحركة لرويترز: «إن اثنين من الإرهابيين اقتحما بعد صلاة الصبح أمس قاعدة برير العسكرية بسيارات ملغومة يقودها انتحاريون»، وأضاف أن الحركة قتلت 17 جندياً، واستولت على سبع مركبات. وتقع برير على بعد 50 كيلومتراً جنوب غربى مقديشو. وأكد نور نائب حاكم منطقة شبيلى السفلى حيث تقع برير، وقوع اشتباكات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن الخسائر البشرية.