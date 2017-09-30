موسكو: زيارة خادم الحرمين تعطي دفعة قوية للعلاقات

موسكو ( دب ا)

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أمس، أن خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيزور موسكو خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر، مشيراً إلى أن الكرملين يستعد لهذه الزيارة. وقال بيسكوف للصحفيين: «الزيارة ستكون خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر، وسنعلن عن الموعد المحدد، وتتم حالياً التحضيرات للزيارة التي تدخل مرحلتها الأخيرة»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار المتحدث الصحفي إلى أن الكرملين يعول على هذه الزيارة التي ستعطي دفعة قوية جديدة لتطور العلاقات الثنائية، وذلك لأن إمكانيات علاقاتنا أكبر بكثير من الوضع الراهن، ونريد تعزيز حوارنا بكافة السبل، ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله، إن بلاده مهتمة بمواصلة الحوار مع المملكة العربية السعودية حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي سوريا، وشدد على أن السعودية تلعب دوراً مهماً في القضايا العربية والشؤون الدولية بصفتها دولة رائدة في العالم العربي، مضيفاً «ونحن مهتمون بمواصلة الحوار حول التطورات في الشرق الأوسط وفي سوريا».

وأعرب عن ثقته بأن تعطي الزيارة دفعة قوية لتطوير العلاقات، مشيراً إلى وجود «مخزون غني» من الروابط الثنائية بين البلدين.

وكان سفير السعودية لدى روسيا، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، قد أكد نهاية يوليو الماضي، أن زيارة العاهل السعودي إلى موسكو المرتقبة، ستثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، ويجري التحضير لها الآن، ويذكر أيضاً أن روسيا والسعودية تنسقان خطواتهما بشكل مثمر في سوق النفط العالمية لتحقيق إعادة الاستقرار فيها، ناهيك عن التعاون في مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد.