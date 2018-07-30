«التايمز»: ذراع قطر لتشويه منافسيها على الاستضافة «عميل سابق» لنظام الأسد

لندن (الاتحاد)

واصلت صحيفة «التايمز» البريطانية فضح مزيدٍ من أسرار حملة التضليل والتشويه التي شنتها قطر لسرقة حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك غداة تفجير العدد الأسبوعي من الصحيفة - الذي يصدر باسم «صنداي تايمز» - قنبلةً مدويةً أُميط في إطارها اللثام عن خبايا الأنشطة المشبوهة التي انخرطت فيها الدوحة لتقويض فرص منافسيها على استضافة المونديال.

فقد كشفت «التايمز» النقاب عن أن المدير التنفيذي لشركة العلاقات العامة الأميركية التي استعان بها النظام القطري في مؤامرته لتشويه ملفيّ الولايات المتحدة وأستراليا؛ منافستيه الأبرز للظفر بالبطولة، سبق وأن شارك في جهودٍ استهدفت تحسين صورة النظام الديكتاتوري لبشار الأسد في سوريا. ويشكل ذلك دليلاً جديداً على الازدواجية التي تتسم بها السياسات الداخلية والخارجية لـ«نظام الحمدين»، الذي يزعم في العلن أنه يعارض حكم الأسد ويؤيد المطالبين بإسقاطه، بينما يستعين سراً بأدوات تجميل وجهه القبيح. وفي تقريرٍ أعده جاك مالفرن وكبير محرري الشؤون الرياضية في الصحيفة البريطانية المرموقة مارتين زيجلر، قالت «التايمز» إن مايكل هولتزمان رئيس شركة «براون لويد جونز» لتقديم الاستشارات، الذي تعاون مع النظام القطري في حملته «القذرة» لتشويه العرضين الأميركي والأسترالي، كان قد وُظِفَ رسمياً من جانب النظام السوري في عام 2010 للمشاركة في جهوده الدعائية.

وكشف التقرير عن أن هولتزمان - الذي نشرت «صنداي تايمز» قبل يومين نص رسالته الموجهة لأحد كبار مستشاري الملف القطري لإبلاغه بـ«التقدم» الذي أُحْرِزَ على صعيد الحملة المسمومة للدوحة ضد عرضيْ واشنطن وكانبيرا - كان يتعاون مع مكتب زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد قبل نحو ثمانية أعوام.

وأبرزت «التايمز» الأدوار المشبوهة التي لعبها خبير العلاقات العامة الأميركي لخدمة النظام الديكتاتوري الحاكم في سوريا، ومن بينها تسهيله إجراء مقابلة بين قرينة الأسد ومجلة «فوج» العالمية التي تُعنى بأحدث صيحات الأزياء وأنماط الحياة في العالم، وذلك في سياق محاولاتٍ مستميتةٍ، كانت تبذلها حكومة دمشق في تلك السنوات، لتقديم صورةٍ إيجابية عنها للعالم الخارجي.