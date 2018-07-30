بريطانيا تطالب الفيفا بالتحقيق في تشويه قطر لملفات المنافسين

أبوظبي (مواقع إخبارية)

طالب رئيس لجنة الثقافة والرياضة في مجلس العموم البريطاني الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم بأن قطر خالفت القوانين في حملتها لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

وقال داميان كولينز إن «المزاعم الخطيرة»، التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، تتطلب تحقيقا مستقلا من قبل الفيفا من أجل إظهار الحقيقة.

وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» «إذا خالف القطريون القانون فلابد من معاقبتهم».

وتقول الصحيفة إنها حصلت على وثائق مسربة تبين أن فريق ملف قطر كلف شركة علاقات عامة أميركية وعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) بتشويه صورة المنافسين لها، خاصة الولايات المتحدة وأستراليا.

والهدف من الحملات المزعومة كان نشر دعاية بأن نهائيات كأس العالم في البلدين لن تحظى باهتمام محلي. وقد فازت قطر في المنافسة أمام الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

وتنص لوائح الفيفا على منع الدول المتنافسة من «إصدار أي بيانات مكتوبة أو شفوية بخصوص الملفات أو الترشيحات أو أعضاء الاتحاد».

وسبق أن واجه فريق ملف قطر تهما بالفساد، ولكن الفيفا برأ ساحته بعد عامين من التحقيق.