توقف حركة الطيران في كردستان العراق رداً على الاستفتاء

بغداد، أربيل (الاتحاد، وكالات)

توقفت حركة الطيران الدولي من وإلى إقليم كردستان العراق من الساعة السادسة مساء أمس بالتوقيت المحلي، بعد أن فرضت الحكومة العراقية حظراً، رداً على تصويت الإقليم على الاستفتاء، فيما أكدت بغداد أن سيطرتها على المنافذ البرية والجوية في كردستان ليست لتجويع شعب كردستان، وردت حكومة كردستان بأنها لن تسلم المنافذ الحدودية البرية التي تسيطر عليها إلى حكومة بغداد، واعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن إجراءات تركيا للرد على استفتاء إقليم كردستان العراق بشأن الاستقلال لن تستهدف إلا من قرروا إجراءه، بينما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الخطوات التي ستتخذها تركيا تجاه الاستفتاء ستكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وتوقفت حركة الطيران الدولي من وإلى إقليم كردستان العراق، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظراً، رداً على تصويت الإقليم على الاستقلال، وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريباً رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية استجابة لإخطار من الحكومة العراقية التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، «أن الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء شعبنا وبضمنهم أبناء شعبنا الكردي، وأن أي إجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم». وأضاف «أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه، إنما هي إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد».

وذكر البيان «أن فرض السلطة الاتحادية في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى، وحسب ما معمول به في جميع دول العالم، وأن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة، وبمجرد نقل سلطة المطارات في الإقليم إلى المركز، فإن الرحلات الدولية ستستمر وهذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى».