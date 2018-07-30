خادم الحرمين يأمر باستضافة مئات الحجاج من السودان واليمن

الرياض (وكالات)

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، أمراً باستضافة مئات الحجاج من اليمن والسودان، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة، إن أمر العاهل السعودي يشمل «1500 حاج من ذوي شهداء الجيش اليمني، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن».

وجاء أمر الاستضافة ضمن «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام»، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، أن صدور هذا الأمر من خادم الحرمين الشريفين «يأتي امتداداً لأعماله الجليلة، ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة، وتقديراً للتضحيات البطولية التي قدّمها الشهداء الأبرار في الدفاع عن حياض الدين، وأرض اليمن الشقيق وكرامة وعزة أهله».

وأكد آل الشيخ أن السعودية منذ تأسيسها، «وهي تمد يديها لإخوانها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتسعى لجمع الشمل العربي والإسلامي، ونصرة وإغاثة الملهوف، وتعميق أواصر الأخوة والمحبة بين الأشقاء».