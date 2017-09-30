تغريدات بيكيه تطلق الصافرات!

دبي (الاتحاد)

عادت تغريدات الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لتثير الجدل مرة أخرى داخل بلاده، وذلك مرة أخرى على الصعيد السياسي بدعمه للتصويت لاستقلال إقليم كاتالونيا عن الحكومة الإسبانية.

وجاءت تغريدة بيكيه لتخيب آمال زميله في المنتخب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، الذي دافع مراراً عنه وطالب جماهير المنتخب الإسباني بعدم إطلاق الصافرات تجاهه، لكنه هذه المرة قال لوسائل الإعلام المحلية: هذا النوع من التغريدات يجعل الجماهير تطلق صافراتها عليك، لا يجب أن تغرد بهذا النوع من الرسائل السياسة ثم تتوقع استقبالاً حاشداً في الملعب، هذه التغريدة ليست الأفضل سواء بالنسبة للجماهير أو مجموعة المنتخب، وإن كان كل لاعب حر بالتعبير عن رأيه.

دخل بيكيه، في جدالات سياسية دائماً خلال مسيرته تتعلق بدعمه انفصال إقليم كتالونيا، حيث شارك نفسه في مظاهرات داعمة للانفصال العام الحالي، عاد وأشاد على حسابه الخاص في تويتر بتصريحات رئيس إقليم كتالونيا الحالي أرتور ماس، الذي طالب بالاستفتاء من أجل الانفصال.

بيكيه تلقى ردوداً قاسية من الرافضين للاستقلال، واتهمه بعض الإسبان بخيانة البلاد وعدم استحقاقه لبس قميص المنتخب، ونال بيكيه سهام الانتقادات مطلع الموسم الماضي بما جعله يقرر إعلان اعتزاله اللعب الدولي بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا رغم أن عمره سيكون 31 عاماً فقط وقتها، بعدما «مل» من الانتقادات على حد قوله.

وتعرض قلب دفاع برشلونة إلى الانتقادات مجدداً، بعدما ظهر في مباراة منتخب ألبانيا في تصفيات كأس العالم، وقد قص طرفي كمي قميصه، اللذين يحملان ألوان علم إسبانيا لتتهمه الجماهير بعدم الانتماء لهذا البلد، وربطت الجماهير الغاضبة بين الواقعة وموقف بيكيه المؤيد لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وأثار بيكيه الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام بحركة مشينة بيده أثناء عرض النشيد الوطني الإسباني في ختام مباريات المجموعة الرابعة من كأس أمم أوروبا 2016.